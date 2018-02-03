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بورصة وشركات
رواد السياحة اﻷكثر تراجعا بالبورصة المصرية خلال شهر
السبت 03 فبراير 2018 02:43 م
شركة رواد السياحة
أخر الأخبار
شركة رواد السياحة
أسماء السيد:
سجلت 10 أسهم تراجعًا خلال الشهر المنقضي من العام الجاري بنسب تراوحت ما بين 21 إلي 11%.
وحددت "بحوث مباشر" تلك الأسهم والتى جاءت بالترتيب كالتالي، أولها سهم "رواد السياحة" الذي تراجع بـ 21%، ثم سهم "المركز الطبي الجديد – اﻹسكندرية" بـ19%، ثم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بـ16%، تلاه الملتقى العربي للاستثمارات بـ 15.5%، و سبأ الدولية للأديوة والصناعات الكيماوية بـ 14.7%.
كما جاء سهم "المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية " بـ 13.3%، تلاه "المجموعة المالية – هيرمس" بـ12.7%، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بـ 11.9%، ثم النيل للأديوة الصناعات الكيماوية بـ 11.6%، وأخيرًا سهم اﻹساعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بـ11.5%.
وقالت "مباشر" أن حوالي 59.6% من اﻷسهم المدرجة في البورصة المصرية حققت ربحًا خلال تلك الفترة، فيما خسر حوالي 31.5% بينما لم يتغير أداء 8.9%.
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