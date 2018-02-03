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استثمار
الخشت يبحث وضع آلية لدعم الأنشطة الطلابية
السبت 03 فبراير 2018 02:42 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أحد اللاهونى
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة فى تشكيله الجديد.
واستهل رئيس الجامعة حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، لافتا إلى أن انتخابهم أجرى بشكل ديمقراطى ومن تمت تزكيته فهو اختيار زملائهم لهم.
وناقش الاجتماع الأطر العامة للنشاط الطلابى خلال الفصل الدراسى الثانى وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب فى الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد فى الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافى والفنى الذى تقدمه الجامعة لطلابها، مؤكد دعم الجامعة لاتحاد الطلاب.
وتحدث رئيس الجامعة عن المرحلة الراهنة وما يتطلبها من يقظة ووعى بالتحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجهها البلاد والتوعية لدى الطلاب بالمشاركة فى بناء الوطن في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكذلك التوعية بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مشير إلى أن التوعية السياسية للطالب لا تعني ممارسة السير على نهج الأحزاب داخل الجامعة، بل تعنى التوعية بحقوقه وواجباته السياسية نحو وطنه.
واستمع الخشت لأفكار مجلس اتحاد طلاب الجامعة ومقترحاتهم في المرحلة المقبلة، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب.
وأكد رئيس الجامعة، لمجلس الاتحاد تلبية طلباتهم وتحقيق طموحاتهم من أجل خدمة الطلاب.
جامعة الأزهر
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