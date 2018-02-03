شريف عيسى:



قفزت معدلات مبيعات سوق الشاحنات للمرة الأولى خلال ديسمبر من العام الماضى 27.5%، لتتمكن من بيع 2752 وحدة، مقارنه بأداء السوق خلال العام ما قبل الماضى والذى بلغ 2122 شاحنة، وفقاً لحصاد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" عن 2017.



وكانت إحصائيات "اميك" قد أظهرت منذ يناير من العام الماضى وحتى نهاية نوفمبر تراجعاً على مستوى المبيعات الشهرية بنسب متفاوته تأثراً بقرار تحرير اسعار الصرف، إلا ان نتائج شهر ديسمبر قد شملت نمواً للمرة الأولى خلال هذا العام.



وساهم نمو أداء فئات "مينى بيك آب ـ فان"، و"بيك آب"، و"شاحنات ثقيلة، فى دفع نمو مبيعات السوق، إذ نمت الأولى بنسبة 1.2%، لتتمكن خلال ديسمبر 2017 من بيع 165 وحدة، مقابل 163 سيارة خلال ديسمبر 2017.



وصعدت أيضاً مبيعات بيك آب بـ 54.7%، بإجمالى عدد وحدات مباعة بلغ 2009 سيارة، مقابل 1299 وحدة، فيما صعدت مبيعات الشاحنات الثقيلة بـ 5.6%، بإجمالى 113 شاحنه خلال ديسمبر، مقارنه بمبيعات نفس الشهر من العام ما قبل الماضى والبالغ اجماليها 107 شاحنة.



فيما استمر مسلسل الركود على باقى فئات النقل سواء من شاحنات خفيفة والتى هوت بـ 48.7 بإجمالى 40 سيارة مباعة، كما انخفضت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بـ 20.3%، بإجمالى 362 وحدة خلال ديسمبر 2017.



أما عن الشاحنات المتوسطة، فتراجعت مبيعاتها بـ 23.8%، بعد عدم قدرتها على تخطى حاجز 16 شاحنة، مقارنه بأداءها فى ديسمبر من 2016 والذى بلغ 21 سيارة.



وأظهر الحصاد على مدار العام الماضى، استحواذ فئة "بيك آب" 71% من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات بإجمالى 16.6 ألف سيارة، بتراجع عن معدلات 2016 والتى بلغت 23.1 ألف وحدة، مع العلم أن شيفوليه الدبابة استحوذت على 89% من مبيعات تلك الفئة بإجمالى 14.8 ألف وحدة.



وتجدر الإشارة إلى ان سوق الشاحنات أغلق أداءه بنهاية العام الماضى، على تراجع بلغت نسبته 33%، ليتمكن من بيع 23.5 ألف شاحنه، مقابل 35 ألفاً خلال 2016.



كما تمكنت فئة "الشاحنات الخفيفة المتوسطة" من حصد حصة سوقية مقدارها 18% من المبيعات الإجمالية، بعد تمكنها من تسليم 4199 شاحنه على مدار العام الماضى، بتراجع 36% عن معدلات بيع 2016.



وحصلت الشاحنات الثقيلة على حصة سوقية قدرها 4%، بإجمالى 894 على مدار العام الماضى، بتراجع 48% عن العام ما قبل الماضى، والذى تمكنت فيه من تسليم 1725 شاحنة.



ويوضح الجدول التالى قائمة بأكثر الطرازات مبيعاً بقطاع الشاحنات على مدار العام الماضى:

