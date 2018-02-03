الإعلام المصرى السورى.. ندوة بمعرض الكتاب

الحرب فى سوريا

على راشد



استضافت قاعة ضيف الشرف، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ندوة أمس بعنوان: "الإعلام المصرى السورى"، شارك بها موسى عبد النور، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، والكاتبة المصرية والناقدة الفنية ناهد صلاح، وأدارها الإعلامى محمد عبده بدوي.



وقال موسى عبد النور، إن العلاقات المصرية السورية الضاربة فى عمق التاريخ، لم تتأثر بأزمة الحرب فى سوريا، حتى فى أسوأ فترة العلاقات التى مرت بالبلدين وهى مدة حكم الإخوان المسلمون لمصر، وأشار إلى أن الإعلام المصرى عندما تولى الإخوان المسلمون الحكم، تبنوا خطابا صريحا موجها للمصريين لحثهم على الجهاد فى سوريا، إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأ الوضع فى مصر يتحسن بين البلدين، خاصة بعد المبادرات التى تطرحها مصر لدعم سوريا وحل أزمتها.



وأشار إلى قضية مهمة متعلقة بالصحفيين الوافدين على سوريا، حيث كان بعضهم يدخل إلى المناطق الإرهابية دون علم الدولة، ودون علم السلطات الرسمية، مما عرضهم للاختطاف، ثم خرجت وسائل الإعلام تتحدث عن صحفيين مختطفين فى سوريا، ويحملون الحكومة المسئولية، فى حين أنها بريئة من ذنبهم، لأنها لم تكن على علم بما فعلوا، ورغم ذلك فقد تحملت السلطات السورية المسئولية، ونجحت فى استعادة العديد من المختطفين.



وأوضح "موسى"، أنه فى بداية أزمة الحرب بسوريا، كان الإعلام السورى فى حالة صدمة، وأصيب بخلل فى التعامل مع الوضع، وكان ما تقدمه مؤسسات الدولة لاستقبال الإعلاميين والصحفيين من خارج البلاد لتغطية الأزمة، ضعيفًا، حتى استعاد الإعلام توازنه، وتنبهت وزارة الإعلام لأهمية مجيء ممثلى الإعلام والصحافة من الدول الأخرى، حتى بدأت أعداد الصحفيين تأتى بالمئات إلى سوريا.



وأكد أن السينما كان لها دور كبير فى نقل حقيقة ما يحدث فى سوريا، والتأثير على الرأى العام فى العالم العربي، مشيدًا بدور الفنانة المصرية إلهام شاهين، وزياراتها المتكررة إلى سوريا، التى ساهمت بشكل مؤثر وفعال فى نشر الصورة الحقيقية للأزمة السورية.



وتتحدث الصحفية والناقدة الفنية ناهد صلاح، عن زياراتها لدمشق فترة أزمة الحرب بسوريا، وكيف واجهت العديد من الصعوبات، والاتهامات التى وجهت لها عقب نشر المواد التى كتبتها عن سوريا، واتهمتها بالخيانة.



وأوضحت أن الإعلام كان له دور مزدوج فى الأزمة السورية، فتحت تأثير التكنولوجيا، رأينا كيف كانت تنقل مواصل الاجتماعى أخبارا مغلوطة عن الحرب فى سوريا، والأسوأ أنها كانت تؤثر على وعى المواطن، ومن جانب آخر رأينا بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة كانت تقتصد فى موازنتها المالية وترفض إرسال صحفييها إلى سوريا لتقصى الحقائق، وكانت تعتمد على ما يصل إليها فقط.



وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة تعددت وجهات النظر الإعلامية، واستطعنا أن نرى الصورة بوضوح، وأصبح لدينا الرأى والآخر.