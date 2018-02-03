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ثقافة وفنون
أعمال سيد حجاب الشعرية الكاملة بمعرض الكتاب
السبت 03 فبراير 2018 01:49 م
سيد حجاب 22
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سيد حجاب 22
على راشد
شهدت ندوة "مسيرة كاتب وكتاب" في ملتقى الإبداع، مخيم مكاوي سعيد، حول الشاعر الكبير سيد حجاب، الإعلان عن صدور طبعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الراحل عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تتضمن سبعة دواوين منها ديوانان لم يصدرا من قبل.
وتم خلال الندوة عرض الدواوين الأربعة التي انتهت طباعتها من المجموعة، وهي "صياد وجنية" و"أصوات" و"نص الطريق" و"قبل الطوفان الجاي"، فيما يتوقع انتهاء طباعة الأعمال الثلاثة المتبقية "في العتمة" و"وسط الطوفان" و"تاتا خطي السبعين" خلال يوم أو يومين.
وقدم الشاعر محمد أحمد بهجت الطبعة الجديدة خلال إدارته للندوة، فيما عرض الشاعر والمترجم أسامة جاد، الذي أشرف على تحرير وإعداد الأعمال الشعرية الكاملة، لتفاصيل الطبعة الجديدة وأهم ملامح العمل فيها بالتعاون مع ميرفت الجسري، زوجة سيد حجاب، وريم سيد حجاب، ابنته، والفنان التشكيلي وليد طاهر، ابن أخته، الذي صمم أغلفة الطبعة الجديدة.
واستقبل المشاركون: الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، والشاعر الكبير بهاء جاهين، والناقدة الدكتورة ناهد راحيل الطبعة الجديدة بحفاوة كبيرة، كما فعل الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى حرص على حضور الندوة واقتناء نسخة من الدواوين الأربعة.
وكانت أمسية سيد حجاب في مخيم الإبداع قد شهدت حديثا عن سيد حجاب وتجربته وقراءة نقدية في أعماله قدمتها د. ناهد راحيل، المدرس بقسم اللغة العبرية في كلية الألسن، جامعة عين شمس، فيما ألقى الفنان خالد النبوي عددا من نصوص سيد حجاب في بداية الندوة، ليتبادل الشعراء الكبار زين العابدين فؤاد وبهاء جاهين ومحمد بهجت، مع الفنانة ميرفت الجسري، إلقاء نصوص متنوعة من أعمال حجاب الشعرية وأغانيه المعروفة.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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