الثبات يسيطر على تعاملات GDR'S اﻷسبوع الماضي

بورصة لندن

أسماء السيد:



أنهت شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن" تعاملاتها اﻷسبوع الماضي، من دون أي تغير يُذكر مقارنة باﻷسبوع السابق له.



واختتمت شهادة "التجاري الدولي" تعاملاتها عند 4.54 دولار، مقارنة بـ4.53 دوﻻر اﻷسبوع الماضي، إضافة إلي ثبات "إيديتا" عند 5 دولارات، و "المجموعة المالية هيرمس" عند 2.31 دوﻻر، و "أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا" عند 0.18 دوﻻر .



وأصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي.



وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.



وأوضح وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، بالم هيلز 660.9 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 324.4 مليون سهم، أما "جى بى أوتو" فيتبقى لها 282.8 مليون سهم، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم.



ويتبقى لشركات : "هيرميس، حديد عز، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، "إيديتا"، باكين، ليسيكو مصر، 133.6 مليون جنيه، 129.3 مليون سهم، 75.9 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 21.62 مليون سهم، 5.08 مليون سهم، 4.18 مليون سهم، على التوالي.



وأغلقت مؤشرات السوق على تباين فيما تراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.54%، عند 15089، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 2.83%، ليغلق عند 871 نقطة، و ربح مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا ما نسبته 2% ليغلق عند 2057 نقطة.

