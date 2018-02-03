استقرار أسعار اللحوم.. و26 جنيهًا للدواجن

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية -اليوم السبت- عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبق البيض بين 38 و39 جنيهًا.



وعن أسعار اللحوم تراوحت بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.