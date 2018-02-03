الإعدام لثلاثة متهمين بقضية ثأر أوسيم

الإعدام 5569

نجوى عبد العزيز



أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا لكل من سالم حافظ رابح وسعد زغلول سعد، وهشام إبراهيم، وذلك في القضية المعروفة بـ"ثأر أوسيم".



وكان أمر الإحالة قد أكد أن المتهمين اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية، وقد أسفر التجمهر عن مقتل "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.











