دجلة يستعيد الانتصارات ويعمق جراح النصر

بتروجيت يصعق سموحة.. واﻷسيوطي يحرج المقاولون









علي المصري









عاد فريق الكرة بنادي وادي دجلة، لطريق الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولات الماضية، بفوزه الصعب على حساب مضيفه النصر، في ختام لقاءات اليوم الثاني للأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





سجل هدف اللقاء الوحيد لوادي دجله، لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.





بتلك النتيجة يقفز رصيد وادي دجلة للنقطة 20، لكنه يظل في المركز السادس عشر بجدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد النصر عند 14 نقطة وبقي في المركز السابع عشر.





وعلى استاد السويس الجديد، سجل الإثيوبي تشيمس بيكلي، هدفين ليقود بتروجيت، لفوز صعب بهدفين مقابل هدف، على حساب ضيفه سموحة، ضمن الجولة نفسها.





وتألق بيكلي بشكل لافت في المباراة، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 70، ثم أضاف الهدف الثاني ببراعة في الدقيقة 73، قبل أن يعود سموحة للمباراة بهدف لطارق طه، في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.





بتلك النتيجة يرفع بتروجيت رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمّد رصيد سموحة عند 35 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





وافتتحت لقاءات اليوم، بتعادل إيجابي بين المقاولون العرب مع ضيفه الأسيوطي سبورت، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 57 عن طريق الناميبي بينسون شيلونجو الوافد الجديد في أول مباراة بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وتعادل أصحاب اﻷرض عن طريق رامي عادل في الدقيقة 65.





ورفع المقاولون العرب رصيده بهذا التعادل إلى 31 نقطة، محتلا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما ارتفع رصيد الأسيوطي سبورت إلى 26 نقطة في المركز العاشر.



