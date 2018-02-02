1500 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء الليلة

عمر سالم









كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 10730 ميجاوات، كما أن هناك تراجعًا فى الاستهلاك، الليلة، بنحو 1500 ميجاوات، مقارنة بأمس.





وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.6 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.39 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك نحو 17.9 ألف ميجاوات خلال الساعة 5 صباحًا.





وتوقّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 23.1 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج لنحو 33.9 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.





وأوضح أن إجمالى الطاقة المنتجة، أمس، بلغ نحو 508.57 جيجاوات ساعة، كما يبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز نحو 79%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لنحو 10.76% فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لنحو 8.65%، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.6%.







