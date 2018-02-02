القمح والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسن









شهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1767 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلا عن تداول 475 شاحنة، من بينهم شحنة رأس عجول حية، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وزيت الصويا والبوتجاز.





وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.













ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل، اليوم الجمعة، السفينة "أوسين مينيرفا" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا وجار تفريغها، مضيفًا أنه يجري أيضًا تفريغ السفينة "أتلانتك ليلي" المحملة بـ31 ألف طن زيت صويا قادمة من إيطاليا، علاوة على تفريغ السفينة "أكوا بروسبر" المحملة بـ43 ألف طن فول صويا قادمة من أوكرانيا، كما يجري تفريغ السفينة "مادريسا" المحملة بـ25 ألف طن فول صويا قادمة من روسيا.





وأشار الغندور إلى أن الميناء استقبل أيضًا السفينة "أوجنيا جاز" وعلى متنها 9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من روسيا، كما يجري تفريغ السفينة "اسبهلت سايلر" وعلى متنها 7 آلاف طن أسفلت قادمة من اليونان.





وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 133 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 5 سفن، وتراكي على الأرصفة 48 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11657 شاحنة عامة من وإلى الميناء، لافتًا إلى أنه خرج من الميناء 131 شاحنة محملة بالقمح، ومتجهة إلى الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالي 3930 طن قمح.





من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.













ميناء سفاجا

في سياق متصل صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينة تراست1 وعلى متنها 906 رءوس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية، موضحًا أن الجهات المختصة بالميناء تقوم باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بمحجر بيطرى الغردقة.





وأضاف يوسف أن الميناء استقبل السفينة Concebtin Light وعلى متنها 50 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 29 شاحنة، بينما تغادر السفينة Heln Star وعلى متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين بوسيدون إكسبريس والنوى إكسبريس، وعلى متنهما 18 راكبًا و166 شاحنة و8 سيارات.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال ثلاث سفن هى الرياض وبوسيدون إكسبريس والنوى إكسبريس، وعلى متنها 579 راكبًا و121 شاحنة بضائع و26 شاحنة عفش ركاب و 34 سيارة، بينما غادرت السفينة الرياض وعلى متنها 282 راكبًا و5 شاحنات بضائع و37 سيارة.













ميناء نويبع

ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 888 راكبًا وتداول 128 شاحنة، حيث استقبل الميناء، اليوم، السفينتين أيلة وبريدج، وعلى متنهما 226 راكبًا و4 برادات و12 تريللا وسيارة، بينما تغادر السفينتان أيلة وبريدج، وعلى متنهما 284 راكبًا و30 برادًا و16 تريللا.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين أيلة وبريدج، وعلى متنهما 225 راكبًا و15 برادًا و4 تريللات، فيما غادرت السفينتان وعلى متنهما 153 راكبًا و26 برادًا و21 تريللا.













ميناء دمياط

من جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وأوضح أن الميناء غادره قطار محمل بـ1288 طن قمح، و86 سيارة نقل محملة بـ3845 طن قمح.





ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53915 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 53280 طنًّا.



