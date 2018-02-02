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رياضة
جلسات خاصة من إيهاب جلال للونش وعبد العزيز
الجمعة 02 فبراير 2018 08:52 م
إيهاب جلال 5
أخر الأخبار
إيهاب جلال 5
علي المصري
عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، على هامش المران الذي يقام الآن على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وجاءت جلسة جلال مع الونش فنية، حيث شرح جلال للاعب بعض التحركات بالملعب، كما قام المدرب بإعطاء الونش تعليمات ونصائح للأخطاء التي يقع فيها .
في السياق نفسه عقد جلال جلسة سريعة مع محمود عبد العزيز، لاعب الفريق القادم من سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وطلب المدرب من اللاعب التركيز والتدريب الجيد من أجل حجز مكان له بتشكيل الفريق.
كما طالب المدير الفني لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، اللاعب بضرورة تنفيذ التعليمات الفنية وتقديم أقصى إمكاناته لخدمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
نادي الزمالك
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