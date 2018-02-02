تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1332 دولارًا.





وشهد عيار 21، اليوم، انخفاضًا ليسجل نحو 654 جنيهًا بدلًا من 656 جنيهًا أمس.



