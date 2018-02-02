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اقتصاد وأسواق
تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا
الجمعة 02 فبراير 2018 08:43 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1332 دولارًا.
وشهد عيار 21، اليوم، انخفاضًا ليسجل نحو 654 جنيهًا بدلًا من 656 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 560 جنيهًا، وعيار 24 نحو 748 جنيهًا مقابل 750 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1332 دولارًا، بدلًا من 1340 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5235 جنيهًا، مقابل 5250 جنيهًا.
أسعار الذهب
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