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بورصة وشركات
ميديترينيا كابيتال تستحوذ على حصة بكايرو سكان
الجمعة 02 فبراير 2018 08:29 م
كايرو سكان للأشعة
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كايرو سكان للأشعة
المال- خاص
أعلنت شركة ميديترينيا كابيتال بارتنرز للاستثمار المباشر، العاملة بمجال تطوير الاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الاستحواذ على حضصة بشركة كايرو سكان المتخصصة في خدمات الأشعة والتشخيص الطبي.
وأضافت الشركة، في بيان لها حصلت "المال" على نسخة منه، أنها تهدف إلى دعم الخطط التطويرية للمجموعة، بما في ذلك توسيع شبكة فروع كايرو سكان، بجانب إنشاء فرع رئيسي متطور على أحدث النظم الطبية.
من جانبه قال الدكتور حاتم الحلبي، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لكايرو سكان، إن شركته ترحب باستحواذ "ميديترينيا" على حصة بها، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة ستمكّن المجموعة من النمو وتحسين مستوى الخدمات.
وأضاف أن شركته ستكون في وضع أفضل لتلبية الطلب المتزايد وتقديم أحدث خدمات تشخيصية طبية، بجانب تقوية مركز "كايرو سكان" كأول مجموعة تعمل في مجال الأشعة التشخيصية منذ 34 عامًا.
من جانبه أكد خالد سبع، المستشار الإقليمي الرئيسي لميديترينيا كابيتال بمصر، الوعي المتزايد بالتشخيص الوقائي، بجانب التركيز على النظافة والرعاية الصحية والأساليب التكنولوجية التي تقدم علاجًا على أعلى مستوى، موضحًا أن "كايرو سكان" تمتلك كل العناصر التي تحقق وتلبي الطلب المتزايد في السوق مع الاستمرار في تقديم أرقى خدمات بنشاط وصناعة الأشعة.
يُّذكر أن مكتب زكي هاشم تولّى مهمة المستشار القانوني لشركة ميديترينيا، فيما قامت شركة إيرنست آند يونج بمهمة المستشار المالي للشركة.
وشركة "ميديتيرينا كابيتال" هي مدير استثمار مالي منظم ومرخص به من قِبل هيئة الخدمات المالية بمالطا، وبدأت الشركة نشاطها عام 2013، وتأسست شركة كايرو سكان في عام 1983.
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