5 رسائل من إيهاب جلال للاعبي الزمالك قبل المران

عبد العزيز ينتظم فى التدريبات.. وبرنامج تأهيلي لفتوح ورأفت









علي المصري









قام إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بإعطاء اللاعبين بعض التعليمات المهمة قبل بدء المران الذي يقام الآن على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.





وعقد إيهاب جلال اجتماعًا مهمًّا وطويلًا امتد لأكثر من 20 دقيقة، حيث طالبهم فيه بضرورة التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة، والعمل بكل جدية من أجل حصد النقاط المقبلة وعودة الانتصارات مرة أخرى.





كما أكد المدير الفني للاعبين أنه لن يسمح بأي تخاذل أو ضياع نقاط مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، كما شرح للاعبين بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الفترة السابقة، مؤكدًا لهم أنه لن يسمح بأن تتكرر مرة أخرى.





وانتظم محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق القادم من سموحة، في التدريبات الجماعية، عقب إنهاء اللاعب جميع الإجراءت الخاصة به، أمس، عقب انضمامه للفريق السكندري.



