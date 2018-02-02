غدًا.. انطلاق ملتقى مصر الثالث للاستثمار

بمشاركة 1000 رجل أعمال ومستثمر من 51 دولة





بدور إبراهيم







تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح رئيس مجلس الوزراء، دولة المهندس شريف إسماعيل، "ملتقى مصر الثالث للاستثمار"، غدًا السبت 3 فبراير الساعة الخامسة مساء، بحضور أكثر من 1000 مشارك يمثلون 51 دولة، أكثر من نصفهم من دول أجنبية، وينظم الملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف العربية ومجموعة "الاقتصاد والأعمال".





ويحظى الملتقى باهتمام رسمي عبر رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء دولة المهندس شريف إسماعيل، الذي سيكون متحدثًا في جلسة الافتتاح التي تعقد عند الساعة الخامسة عصرًا، كما يشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين وشخصيات رسمية ومسئولين، من بينهم طبقًا لتسلسل الجلسات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزيرة التخطط والمتابعة والتنمية الإدارية د.هالة السعيد، وزير النقل هشام عرفات، وزير الاتصالات ياسر القاضي، وزير التموين والتجارة الداخلية د. على مصيلحى، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة د. محمد شاكر، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين في الإدارات والهيئات الاقتصادية الرسمية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولين في عدد من الجهات التمويلية الإقليمية والدولية.





وقال رئيس الاتحاد العام للغرف المصريّة أحمد الوكيل بأن الملتقى سيشهد عرضًا للفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى، مشيرًا إلى أن انعقاده يأتي بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات التي طرأت على القوانين والإجراءات التنظيمية مما ساهم في تحسن بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.





بدوره لفت رئيس اتحاد الغرف العربيّة العين نائل الكباريتى إلى "الميزات التي تتمتع بها مصر، منوّهًا "بالنقلة النوعيّة التي حققتها منذ انتخاب الرئيس عبدالفتّاح السيسي".





من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رءوف أبو زكي: "من المتوقع أن يكون هذا الملتقى حدثًا اقتصاديًّا بارزًا بالنظر للنجاحات التي تحققت لمصر في مجال الإصلاح واستقطاب الاستثمارات، بالنظر للاهتمام الكبير من المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية".





أما أمين عام اتحاد الغرف المصرية والاوروبية د. علاء عز فقال إن الملتقى يبحث فرص التعاون بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لتصدير السلع والخدمات سويا إلى الأسواق في إفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي".









مشاركة عربية وأجنبية حاشدة

ويحظى الملتقى بمشاركة خليجية وعربية واسعة، إذ يشهد على هامشه مجموعة من اجتماعات مجالس الأعمال لا سيما المصري- السعودي، إضافة إلى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، ويتحدث في الملتقى كل من رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي، نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية رفعت هيسارأوغلو، رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، رئيس شركة روتانا لإدارة الفنادق ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية التابعة لـ"بي إن بي باريباس في السعودية د.عبد الله القويز، نائب رئيس مجلس الإدارة في مشاريع الكويت "كيبكو"فيصل العيار، الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية علي العايد، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة جهات تمويلية إقليمية ودولية، من بينهم مدير عام برنامج الصادرات السعودي في الصندوق السعودي للتنمية، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم، ممثل مؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي، المديرة التنفيذية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسّط جانيت هاكمان، المدير الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي كريستوف لوسيت، ومن المفوضية الأوروبية ديجواسكالونابرتال، المديرة الإقليمية في البنك التنمية الأفريقي مالين بلومبرغ، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ستيفانىلانفرانشى.









جلسات العمل