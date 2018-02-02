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رياضة
كلاكيت رابع مرة.. بانسيه يعود ويعتذر ﻹدارة المصري والتوأم
الجمعة 02 فبراير 2018 06:13 م
أريستيد بانسيه
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أريستيد بانسيه
علي المصري
تقدَّم المهاجم البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، باعتذار رسمي لمجلس إدارة النادي، برئاسة سمير حلبية؛ لتغيبه عن مران الفريق خلال الفترة الماضية.
وأبدى المهاجم البوركيني تقبله لكل قرارات مجلس إدارة النادي في هذا الشأن، عقب اجتماعه مع مجلس الإدارة، وبعد الجلسة المنفردة التي عقدها المهندس عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، مع اللاعب.
وسيتوجه بانسيه على الفور إلى معسكر الفريق ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.
ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع التوأم حسن في معسكر برج العرب، ليتقدم باعتذاره عن الهروب للمرة الثالثة والعودة الرابعة له، وسيقرر إبراهيم حسن، مدير الكرة، هل سيكتفي باللائحة أم ستوقع عقوبات إضافية على اللاعب، بعد التشاور مع الإدارة وحسام حسن المدير الفني، بالإضافة للجهاز المعاون.
كان اللاعب قد وصل إلى بورسعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان تخللتها فترة ترانزيت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ليصل في النهاية لمطار القاهرة، حيث كان في انتظاره أحد مندوبي النادي الذي اصطحبه إلى بورسعيد ليبيت ليلته بأحد فنادق بورسعيد.
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