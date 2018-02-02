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رياضة
أهلي جدة يدرس ضم مؤمن زكريا بشكل نهائي
الجمعة 02 فبراير 2018 05:36 م
مؤمن زكريا لاعب الأهلي
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مؤمن زكريا لاعب الأهلي
علي المصري
دخل مسئولو فريق أهلي جدة السعودي مفاوضات شفهية مع نظرائهم في الأهلي المصري؛ من أجل الحصول على خدمات مؤمن زكريا، حيث جاء العرض المبدئي 2 مليون و500 ألف دولار.
ويدرس مسئولو نادي أهلي جدة السعودي التعاقد بشكل نهائي مع المصري مؤمن زكريا المُعار إلى صفوف الفريق قادمًا من الأهلي المصري.
وينتظر مسئولو أهلي جدة رد مسئولي الأهلي المصري من أجل إنهاء التعاقد رسميًّا، ولا سيما أن تألق زكريا قد يلفت باقي كبار الدوري السعودي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.
وتألق زكريا "29 عامًا" منذ انضمامه لصفوف أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، مقابل 400 ألف دولار، حيث سجل 3 أهداف خلال مواجهتين خاضهما مع الفريق، علمًا بأن اﻷهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة.
النادي الأهلي
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