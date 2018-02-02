أهلي جدة يدرس ضم مؤمن زكريا بشكل نهائي

علي المصري









دخل مسئولو فريق أهلي جدة السعودي مفاوضات شفهية مع نظرائهم في الأهلي المصري؛ من أجل الحصول على خدمات مؤمن زكريا، حيث جاء العرض المبدئي 2 مليون و500 ألف دولار.





ويدرس مسئولو نادي أهلي جدة السعودي التعاقد بشكل نهائي مع المصري مؤمن زكريا المُعار إلى صفوف الفريق قادمًا من الأهلي المصري.





وينتظر مسئولو أهلي جدة رد مسئولي الأهلي المصري من أجل إنهاء التعاقد رسميًّا، ولا سيما أن تألق زكريا قد يلفت باقي كبار الدوري السعودي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.



