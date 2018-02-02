طلب إحاطة عن خطورة بناء 40 وحدة بهضبة المقطم

ياسمين فواز



تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن الخطورة الداهمة لاستخراج ترخيص استثنائي صادر من مجلس الوزراء عام 2005 لإحدى شركات العقارات، صاحبة مشروع بالمقطم لإنشاء 40 عمارة "استثناء" من قيود الارتفاع، ومخالفة ذلك للقانون 119 لسنة 2008.



وأوضح عبد العزيز في طلبه، أن هذه الموافقة تأتي رغم التقارير التي أوضحت الخطورة الداهمة للبناء في هذه المنطقة على جميع المواطنين، وقرب حدوث انهيارات وشيكة مما يعد تهديداً للأرواح والممتلكات.



وأضاف أن هذا الأمر أكدته التقارير الصادرة عن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وكتاب المشرف على وحدة تطوير العشوائيات ومستشار محافظ القاهرة بتكوين بحيرة كبيرة في هذه المنطقة، وتقرير الأمانة العامة لوزارة الدفاع بعدم تنفيذ أي أعمال تؤدي إلى تأثيرات جيولوجية على هضبة المقطم.



وأرفق المستندات الدالة على الخطورة الداهمة للبناء في تلك المنطقة، وتشمل كتاب المشرف على وحدة تطوير العشوائيات في القاهرة والذي أوضح أن المعاينة التي تمت بشأن المناطق المتاخمة لشركة إعمار في 2012، وأن اللجنة اكتشفت وجود تسربات مياه أرضية بكميات كبيرة، مما يمثل تهديدا على أمان العشوائيات بهذه المنطقة والمصنفة كمنطقة عالية الخطورة.



