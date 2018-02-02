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سيـــاســة
التعليم: تحويل الاختبارات الورقية إلى إلكترونية
الجمعة 02 فبراير 2018 04:48 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
المال - خاص
حولت إدارة البرمجيات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، بقيادة إيناس صبحى مدير عام الإدارة، مجموعة من التدريبات والاختبارات الورقية إلى اختبارات إلكترونية تفاعلية، بتوفير 20 برمجية تتضمن التدريبات العامة التفاعلية والملحقة فى نهاية الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج ومستشاري تنمية المواد العلمية كل في تخصصه، وتم رفع التدريبات التفاعلية بالبوابة الإلكترونية على موقع الوزارة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وتطويعها، لخدمة المناهج التعليمية لمواكبة التطور السريع في عالم التكنولوجيا والتقنية الحديثة، وتأهيل التلاميذ للعالم الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
ووفرت الإدارة (72) برمجية تتضمن الاختبارات الاسترشادية الإلكترونية التفاعلية بالمراحل الدراسية الثلاث تعمل من خلال بيئة الويندوز.
وأكدت إيناس صبحى، أن التقرير النهائي لخطة تحويل الاختبارات الاسترشادية الملحقة بالكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017/2018 تضمن مجموعة من المواد في صفوف مختلفة بالمرحلة الابتدائية، منها الصف الرابع الابتدائي 14 اختبارًا ما بين مادة العلوم والدراسات الاجتماعية واللغة العربية، والصف الخامس الابتدائي 18 اختبارًا ما بين اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية، أما بالنسبة للصف السادس الابتدائي 18 اختبارًا في اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية.
وزارة التربية والتعليم
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