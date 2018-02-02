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سيـــاســة
السيسي يتوجه إلى عمان لأول مرة
الجمعة 02 فبراير 2018 03:08 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد غد الأحد إلى مسقط فى أول زيارة رسمية لسلطنة عمان.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين فى السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العريية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمى أن الزيارة تأتى فى ظل حرص الرئيس على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصرى والعمانى، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب فى صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
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