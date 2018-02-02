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عقـــارات
مدبولي يلتقي مجدي يعقوب لإنهاء إجراءات المركز الطبي بأسوان الجديدة
الجمعة 02 فبراير 2018 11:17 ص
مدبولي يلتقي مجدي يعقوب
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مدبولي يلتقي مجدي يعقوب
المال - خاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، لإنهاء إجراءات توفير الأرض اللازمة لتنفيذ مركز استشفاء عالمي، ومستشفي لعلاج أمراض القلب بمدينة أسوان الجديدة.
وقال وزير الإسكان: الأرض المخصصة لهذا المشروع المهم تبلغ مساحتها نحو 31 فداناً، في منطقة متميزة بالمدينة، بالحي السياحي، علي النيل مباشرة، مشيراً إلي أن الوزارة مهتمة بتنفيذ هذا المشروع، الذي سيحول المدينة لمركز مهم لعلاج أمراض القلب، وسيسهم فى الإسراع بتنميتها.
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