تطبيق أوبر يجذب 4 ملايين مستخدم

uber أوبر مصر

في عام 2017



محمود جمال





قالت رانا قرطام مدير السياسات العامه بشركه أوبر مصر لطلب سيارات الأجره عبر المحمول، إن عدد مستخدمي التطبيق خلال العام الماضي بلغ نحو 4 ملايين مستخدم



وأوضحت قرطام أن ١٥٠ ألف شاب قاموا بإجراء ٤ رحلات أو أكثر منهم ٦٠ ألف يعملون بشكل شهري



في سياق متصل، أكدت سحر البازار مديرة الشراكات في وزارة التضامن الاجتماعي اعتزام الوزارة التعاون مع أوبر في اتاحه قروض ميسره للشباب لامتلاك سيارات خاصة بها



