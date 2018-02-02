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اتصالات وتكنولوجيا
تطبيق أوبر يجذب 4 ملايين مستخدم
الجمعة 02 فبراير 2018 01:09 ص
uber أوبر مصر
أخر الأخبار
uber أوبر مصر
في عام 2017
محمود جمال
قالت رانا قرطام مدير السياسات العامه بشركه أوبر مصر لطلب سيارات الأجره عبر المحمول، إن عدد مستخدمي التطبيق خلال العام الماضي بلغ نحو 4 ملايين مستخدم
وأوضحت قرطام أن ١٥٠ ألف شاب قاموا بإجراء ٤ رحلات أو أكثر منهم ٦٠ ألف يعملون بشكل شهري
في سياق متصل، أكدت سحر البازار مديرة الشراكات في وزارة التضامن الاجتماعي اعتزام الوزارة التعاون مع أوبر في اتاحه قروض ميسره للشباب لامتلاك سيارات خاصة بها
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