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سيـــاســة
الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
الخميس 01 فبراير 2018 11:19 م
رئيس كوريا الشمالية يراقب أحد العروض العسكرية
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رئيس كوريا الشمالية يراقب أحد العروض العسكرية
متابعات
قرر الأردن قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، وإنهاء اعتماد السفير الأردني لديها المقيم في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى الأردن والمقيم في دمشق.
وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الرسمية عن موقع رئاسة الوزراء الأردنية، فقد ورد في الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة اليوم الخميس، قرارا صادق عليه الديوان الملكي الأردني نصه:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2018، المتضمن الموافقة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وتضمن القرار أيضا "إنهاء اعتماد السفير الأردني لديها المقيم في بكين، وسفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى البلاد الملكي الهاشمي المقيم في دمشق، وإخطار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بذلك عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بكين.
وكانت أمريكا قد دعت في وقت سابق كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.
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