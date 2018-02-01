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اقتصاد وأسواق
واشنطن تحذر دول أمريكا اللاتينية من الاعتماد الاقتصادي على الصين
الخميس 01 فبراير 2018 11:13 م
الصين أمريكا 9966
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الصين أمريكا 9966
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حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دول أمريكا اللاتينية يوم الخميس من الإفراط في الاعتماد على الروابط الاقتصادية مع الصين قائلا إن المنطقة لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة، وفق ما نقلته رويترز.
وقال الوزير في كلمة بجامعة تكساس في أوستن قبل شروعه في جولة تشمل خمس دول بأمريكا اللاتينية والكاريبي ”تكتسب الصين اليوم موطئ قدم في أمريكا اللاتينية. إنها تستعين بالمهارة الاقتصادية لجذب المنطقة كي تدور في فلكها والسؤال هو: بأي ثمن“.
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