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سيـــاســة
مصر ترحب بإدراج واشنطن حسم ولواء الثورة على قوائم الإرهاب
الخميس 01 فبراير 2018 09:09 م
واشنطن
أخر الأخبار
واشنطن
المال- خاص
رحب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء يوم الخميس بقرار الولايات المتحدة إدراج تنظيمي حسم ولواء الثورة المرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية
واعتبر المتحدث باسم الخارجية تلك الخطوة بمثابة تطور إيجابي في إدراك شركاء مصر الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لخطورة تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن واستقرار مصر وشعبها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القرار الأمريكي يعد ترجمة عملية للتضامن مع مصر ضد الإرهاب، وتقديراً لما تواجهه من محاولات خسيسة تستهدف إعاقة مسارها التنموي وانطلاقها الاقتصادي، وهو الأمر الذي عبر عنه المسئولون الأمريكيون على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، ويمثل خطوة هامة إلى الأمام على مسار تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة وفعالة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
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