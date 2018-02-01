الغاز والجازولين أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت اليوم الموانئ نشاطًا كبيرًا في حركة السفن والشاحنات؛ حيث وصل وغادر 1383 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 326 شاحنة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من زيت عباد الشمس والجازولين والغاز.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية بأن الميناء يشهد اليوم الخميس نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.



وأشار الغندور إلى أن العاملين يقومون بتفريغ السفينة "كيمال كا" المحملة بـ12 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا.



وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ السفينة "نورينت" المحملة بــ31 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا، كما يجري تفريغ العبارة "جراند ديترويت" المحملة بــ460 سيارة ملاكي قادمة من اليونان، ويجري تفريغ السفينة "افتياكسا جاز" المحملة بــ10 آلاف طن غاز قادمة من قبرص، والسفينة "راما جاز" المحملة بــ10 آلاف طن غاز قادمة من قبرص.



وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 120 سفينة، وغادرت الميناء 14 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 39 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.



ولفت إلى أن خرج من الميناء 20 شاحنة قمح محملة بــ 600 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائتان وتسعة وخمسون طنا منهم 310 ألف طن قمح .

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



ميناء سفاجا



وعلى صعيد متصل صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 138 راكبًا و117 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و9 سيارات، فيما تغادر السفينة الرياض وعلى متنها 282 راكبًا و5 شاحنات بضائع و37 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 114 راكبا و 89 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و10 سيارات، بينما غادرت السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 35 شاحنة بضائع.



ميناء نويبع



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 849 راكبا و تداول 78 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهما 225 راكبا و 15 برادا و4 تريلات.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 276 راكبا و 37 برادا و8 تريلات وسيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينتان ايلة وبريدج، وعلى متنهما 348 راكبا و10 برادات و4 تريلات وسيارتان وباصان جيت.



ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف أنه غادر الميناء في الثالثة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2476 محملا بـ1314 طن قمح، في حين غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 3735 طن قمح.



ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 56186 طنا، ورصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 54703 طنا.



وأوضح المركز الإعلامى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6300 طن يوريا و 1640 طن فوسفات و 2460 طن رمل.