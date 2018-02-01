دبي تقود مكاسب 7 بورصات.. وهبوط الكويت

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط قى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب ضعيفة، وسط تعاملات متواضعة بقيادة دبى، بينما هبط مؤشر بورصة الكويت فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.04% لينخفض إلى 6685 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام كسب حوالى 0.5% ليصل إلى 3412 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الخليج للملاحة بأكثر من 7.9%، وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام زاد بنسبة أقل بلغت 0.3% ليسجل 4614 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3% ليزداد إلى 15089 نقطة، وكسب مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.5% ليسجل 1358 نقطة، وتقدم مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.7% ليتجاوز 5035 نقطة.





وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1% ليصل إلى 7656 نقطة مع تفوق الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بواقع 100 إلى 76، بينما هبط سعر سهم شركة معادن 4.9% في أقوى تداول له منذ نوفمبر الماضى، لكن صعد سعر سهم شركة أسمنت تبوك بحوالى 1.7%.



