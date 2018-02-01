الرقابة المالية تقر نشر الشراء الإجبارى المقدم على الدلتا للتأمين

هيئة الرقابة المالية

رجب عز الدين





وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة القابضة المصرية الكويتية لشراء حتى عدد 16.9 مليون سهم، والتي تمثل 67.973%، والمكملة لنسبة 100% من أسهم شركة الدلتا للتأمين بسعر 20 جنيهًا للسهم الواحد.



وخاطبت الهيئة البورصة المصرية بضرورة الإفصاح عن إمكانية تقديم عروض شراء منافسة محتملة وفقًا لأحكام المادتين (346)، (347) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.



وقالت القابضة المصرية الكويتية، فى 2 يناير الماضى، إنها حصلت على الموافقة اللازمة للاستحواذ على نسبة قدرها 99% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين.



ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين 100 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 15.3 مليون جنيه، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 6.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.



ويبلغ رأسمال القابضة الكويتية 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم الواحد، وتستحوذ على 32% من أسهم الدلتا للتأمين.