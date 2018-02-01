تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 656 جنيهًا

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو ٢ جنيه، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1340 دولارًا.



وشهد عيار 21، اليوم، انخفاضًا ليسجل اليوم نحو 656 جنيهًا بدلا من 658 جنيهًا أمس.



وسجل عيار ١٨ سجل 562 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 750 جنيهًا مقابل 752 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1340 دولارًا بدلًا من 1343 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5250 جنيهًا مقابل 5256 جنيهًا.