هيلتون تنظم مؤتمر السيدات الرائدات بالقاهرة

يُذكر أن هيلتون إحدى الشركات العالمية الرائدة في عالم الضيافة، مع قرابة 5100 فندق تمتلكه أو تؤجره أو تمنح تراخيص تشغيله، وأكثر من 838000 غرفة في 103 دول. وتضم محفظة هيلتون 14 علامة رائدة عالميًّا هي: فنادق ومنتجعات هيلتون، فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، فنادق ومنتجعات كونراد، كوريو -تشكيلة من هيلتون، كانوبي من هيلتون، دبل تري من هيلتون، تابيستري من هيلتون، فنادق إيمباسي سويتس، هيلتون جاردن إن، فنادق هامبتون من هيلتون، ترو من هيلتون، هوم وود سويتس من هيلتون، هوم تو سويتس من هيلتون، هيلتون جراند فاكيشنز.