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هيلتون تنظم مؤتمر السيدات الرائدات بالقاهرة
الخميس 01 فبراير 2018 05:48 م
مجموعة هيلتون العالمية
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مجموعة هيلتون العالمية
دعاء محمود
نظمت مجموعة هيلتون العالمية مؤخرًا مؤتمر السيدات الرائدات، والذي تم عقده في فندق رمسيس هيلتون؛ بهدف دعم النساء الموهوبات، وتشجيعهن على تحسين وتطوير قدراتهن والحصول على فرص عمل تنافسية.
وتضمنت جلسات المؤتمر- وفقًا لبيان صادر عن المجموعة- عدة موضوعات تهم المرأة المصرية مثل الثقة والتمكين، والقدرة على التميز الشخصي وإدارة المسيرة المهنية، كما تحدثت عدد من السيدات الناجحات من خارج هيلتون عن تجاربهن في الحياة العملية.
يأتي المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات المماثلة التي تنظمها هيلتون للعاملين بها في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمثل تنمية مهارات وقدرات ومواهب المرأة موضوعًا رئيسيًّا تركز عليه المجموعة في جميع الدول التي تعمل بها.
يُذكر أن هيلتون إحدى الشركات العالمية الرائدة في عالم الضيافة، مع قرابة 5100 فندق تمتلكه أو تؤجره أو تمنح تراخيص تشغيله، وأكثر من 838000 غرفة في 103 دول. وتضم محفظة هيلتون 14 علامة رائدة عالميًّا هي: فنادق ومنتجعات هيلتون، فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، فنادق ومنتجعات كونراد، كوريو -تشكيلة من هيلتون، كانوبي من هيلتون، دبل تري من هيلتون، تابيستري من هيلتون، فنادق إيمباسي سويتس، هيلتون جاردن إن، فنادق هامبتون من هيلتون، ترو من هيلتون، هوم وود سويتس من هيلتون، هوم تو سويتس من هيلتون، هيلتون جراند فاكيشنز.
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