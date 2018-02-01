تباين أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية

تباينت أسعار الدهانات بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، خلال يناير الماضى، بينما استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية، مقارنة بديسمبر، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.





وفيما يلى معدل تغير أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:





الدهانات: