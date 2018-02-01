تباين أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية

معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير 2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
63.6%
7.1%
3.67
6
5.6
كجم
معجون بلاستيك داخلى
42.9%
0 %
22.4
32
لتر
بلاستيك مط داخلى
33.9%
0%
35.3
47.25
بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى
102.7 %
23.9
48.3
بلاستيك واجهات
66.9 %
-2.6 %
29
48.4
49.7
لاكيه نصف لامع
52.2 %
25.3
38.5
لاكيه لامع أبيض وألوان للأسطح الداخلية
23.5%
2.2
2.7
دهانات أسمنتية للواجهات
المستلزمات الكهربائية
0.9%
475.7
479.9
اللفة 100م.ط
أسلاك (نحاس معزول 2مم2 )
685.9
692
اللفة100 م.ط
أسلاك نحاس معزول 3 مم2 )
3439.7
3470.2
أسلاك نحاس معزل (16مم2 )
0.9 %
6667
6726
اللفة 100م .ط
أسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )
0.8%
97.8
98.6
م.ط
كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )
78
78.7
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)
1761.7
1777.3
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)
%1.1
174
176
اللفة 45 م
خراطيم بلاستك بولى إيثلين 16 مم
1.1%
274
279
اللفة45 م
خراطيم بلاستيك بولى إيثلين 23مم
1.6 %
62
63
اللفة 20 م
خراطيم بلاستيك بولي إيثلين 23 مم فلكسبل