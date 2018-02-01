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اقتصاد وأسواق

تباين أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية

دهانات يونى
دهانات يونى
دهانات يونى

رضوى عبد الرازق


تباينت أسعار الدهانات بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض، خلال يناير الماضى، بينما استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية، مقارنة بديسمبر، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى معدل تغير أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:

الدهانات:

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير 2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

63.6%

7.1%

3.67

6

5.6

كجم

معجون بلاستيك داخلى  

42.9%

0 %

22.4

32

32

لتر

بلاستيك مط داخلى  

33.9%

0%

35.3

47.25

47.25

لتر

بلاستيك  نصف لامع داخلى وخارجى

102.7 %

0 %

23.9

48.3

48.3

لتر

بلاستيك واجهات  

66.9 %

-2.6 %

29

48.4

49.7

لتر

لاكيه نصف لامع

52.2 %

0 %

25.3

38.5

38.5

لتر

لاكيه لامع أبيض وألوان للأسطح الداخلية

23.5%

0%

2.2

2.7

2.7

كجم

دهانات أسمنتية للواجهات




المستلزمات الكهربائية

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

0.9%

0%

475.7

479.9

479.9

اللفة 100م.ط

أسلاك (نحاس معزول 2مم2 )

0.9%

0 %

685.9

692

692

اللفة100 م.ط

أسلاك نحاس معزول 3 مم2 )

0.9%

0%

3439.7

3470.2

3470.2

اللفة 100م.ط

أسلاك نحاس معزل (16مم2 )

0.9 %

0 %

6667

6726

6726

اللفة 100م .ط

أسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )  

0.8%

0 %

97.8

98.6

98.6

م.ط

كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )

0.9%

0%

78

78.7

78.7

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)

0.9%

0%

1761.7

1777.3

1777.3

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)

%1.1

0%

174

176

176

اللفة 45 م

خراطيم بلاستك بولى إيثلين 16 مم

1.1%

0 %

274

279

279

اللفة45 م

خراطيم بلاستيك بولى إيثلين 23مم

1.6 %

0%

62

63

63

اللفة 20 م

خراطيم بلاستيك بولي إيثلين 23 مم فلكسبل

 

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