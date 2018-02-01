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استثمار
الآثار تجري أعمال المسح الراداري على مقبرة أمون بالأقصر
الخميس 01 فبراير 2018 03:43 م
مقبرة توت عنخ أمون
أخر الأخبار
مقبرة توت عنخ أمون
دعاء محمود
بدأت اليوم البعثة الإيطالية لكلية بولي تكنيك بجامعة تورينو، أعمال المسح الراداري على مقبرة الملك توت عنخ أمون بمحافظة الأقصر، والتي يتم إجراؤها للمرة الثالثة، للتأكد من صحة الافتراضات والآراء التي أثيرت في السنوات السابقة بشأن وجود فجوات داخل المقبرة.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، المشرف على اللجان الدائمة والبعثات الأجنبية بالوزارة، أن أعمال المسح الراداري تأتي في إطار حرص وزارة الآثار على المصداقية العلمية، وتلبية توصيات المؤتمر العلمي الذي عقد في 2016 بمقر المتحف المصري الكبير لمناقشة تلك الافتراضات، حيث كان المؤتمر قد أوصى بضرورة إجراء مسح راداري ثالث بعد خروج أعمال المسح الراداري الأول والثاني بنتائج مغايرة غير متطابقة.
وأضاف د. إسماعيل أن أعمال المسح ستستمر على مدار أسبوع كامل، سيتم بعدها دراسة وتحليل ما توصل إليه فريق العمل من نتائج حتى تُعلن بين الأوساط العلمية والأثرية بشكل مفصل.
كما أكد أن الأعمال الجارية جاءت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية والحصول على كل الموافقات الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرادارية المستخدمة تعد من أحدث الأجهزة المتعارف عليها في هذا
المجال.
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