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بورصة وشركات
لاكجيري للاستثمارات تعقد مؤتمراً حول مناخ الاستثمار بعد التعويم
الخميس 01 فبراير 2018 03:27 م
سعر الدولار أمام الجنيه
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سعر الدولار أمام الجنيه
المال - خاص
تعقد شركة لاكجيري للاستثمارات المالية مؤتمرها الثاني يوم 24/2/2018، برعاية شركة أرجوس إف إكس العالمية عن مناخ الاستثمار بعد عام من التعويم وكيفية الاستثمار.
وقالت الشركة في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إن المناخ الاستثمارى يعبر عن حصيلة الظروف السائدة والمؤثرة فى كل نواحى الحياة، وبالتالى كان لزاماً نشر الوعى والفكر والثقافة فى كيفية الاستثمار بكل أشكاله وأنواعه للوصول لبيئة استثمارية جاذبة والعمل على مقاومة التحديات الاقتصادية التى نواجهها.
وتابعت: "فى ضوء المتابعة لماهية المناخ الاستثمارى، انبثقت فكرة مؤتمرنا مناخ الاستثمار بعد عام من التعويم وكيف تستثمر، إيمانا بدور الاستثمار وتنامى وجوده فى ضوء المستجدات والتحديات التى نواجها كل يوماً بعد يوم، فى ظل بيئة متغيرة متسارعة الإيقاع، تتطلب الاستثمار من أجل مستقبل أفضل".
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