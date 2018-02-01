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رياضة
رسميا.. بيدرو يوقع عقود تدريب اﻹسماعيلي
الخميس 01 فبراير 2018 03:03 م
بيدرو مدرب الإسماعيلي
أخر الأخبار
بيدرو مدرب الإسماعيلي
علي المصري
وصل البرتغالى بيدرو بارنى، المدير الفنى الجديد لفريق المرة اﻷول بالنادي الإسماعيلى، إلى مقر النادى ظهر الخميس لإنهاء الإجراءات الإدارية وتوقيع العقود، قبل قيادة الفريق الأول فى الفترة المقبلة.
وعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى والمشرف العام على فريق الكرة، اجتماعاً مع البرتغالى لتوقيع العقود والاتفاق على كل ما يخص الفريق فى المرحلة القادمة، فى حضور المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة.
وسيقود بارنى مران الفريق الذى سيقام عصر اليوم إستعداداً لملاقاة الإنتاج الحربى يوم السبت المقبل فى الجولة الـ22 من مسابقة الدورى العام، ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد مرور 21 جولة بالمسابقة المحلية.
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