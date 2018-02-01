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عقـــارات

استقرار أسعار الحديد خلال يناير

الحديد والصلب
الحديد والصلب
الحديد والصلب


رضوى عبد الرازق  

استقرت  أسعار الحديد بمختلف أنواعه خلال شهر يناير  مقارنة بديسمبر  الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بيناير 2017 بين 7 و24%.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بديسمبر  الماضى ويناير 2017:

حديد التسليح:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

23.4%

0%

9700

11970

11970

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

23.4%

0%

9700

11970

11970

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

 

حديد كريتال

 

 

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

23.8 %

0%

10100

12500

12500

طن

قطاعات انشائية

24%

0 %

10000

12400

12400

طن

خوص وزوايا وخلافه

14.7%

0 %

170

195

195

 

الواح صاج 2مم على البارد

 

 

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

5.7%

0 %

123

130.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

8.6%

0 %

303

329

329

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

7%

0 %

343

367.00

367.00

م2

ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم

 

 


 
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