استقرار أسعار الحديد خلال يناير





رضوى عبد الرازق





استقرت أسعار الحديد بمختلف أنواعه خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بيناير 2017 بين 7 و24%.





وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بديسمبر الماضى ويناير 2017:

حديد التسليح:





معدل التغير الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق يناير 2017 يناير 2018 ديسمبر 2017 23.4% 0% 9700 11970 11970 طن حديد تسليح صلب (37 – لفائف ) 23.4% 0% 9700 11970 11970 طن حديد تسليح صلب (52- اطوال )

حديد كريتال

معدل التغير الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق يناير 2017 يناير 2018 ديسمبر 2017 23.8 % 0% 10100 12500 12500 طن قطاعات انشائية 24% 0 % 10000 12400 12400 طن خوص وزوايا وخلافه 14.7% 0 % 170 195 195 الواح صاج 2مم على البارد

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق يناير 2017 يناير 2018 ديسمبر 2017 5.7% 0 % 123 130.00 130,00 م2 صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم 8.6% 0 % 303 329 329 م2 ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل 7% 0 % 343 367.00 367.00 م2 ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم



