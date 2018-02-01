استقرار أسعار الحديد خلال يناير

استقرت أسعار الحديد بمختلف أنواعه خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بيناير 2017 بين 7 و24%.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بديسمبر الماضى ويناير 2017:
حديد التسليح:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
2018
ديسمبر
23.4%
0%
9700
11970
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
23.8 %
10100
12500
قطاعات انشائية
24%
0 %
10000
12400
خوص وزوايا وخلافه
14.7%
170
195
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
5.7%
123
130.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
8.6%
303
329
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
7%
343
367.00
ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم