التعليم تهيئ المدارس للانتخابات الرئاسية

مدارس 556699

جهاد سالم



وجه الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية فى جميع المحافظات بتقديم الدعم اللوجستى المناسب للمدارس التى سيتم تخصيصها كمقار للجان الانتخابية التابعة للمديرية.



كما أكد حجازى عدم استخدام أسوار المدارس فى الدعاية الانتخابية، وضرورة تسهيل مهمة المكلفين بالمشاركة فى إجراءات العملية الانتخابية.



يأتي ذلك فى إطار استعداد الدولة؛ لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تهيئة الأجواء المناسبة؛ لإجراء الانتخابات فى مناخ ديمقراطى، وتعظيم المشاركة الإيجابية من العاملين بالتربية والتعليم، وفقًا للكتاب الدورى رقم (193) بتاريخ 10/ 1 / 2018.