البورصة المصرية

منى عبدالباري



استحوذت 4 شركات سمسرة على 25% من تداولات بورصة النيل، خلال شهر يناير الماضي، وهم بالترتيب مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين، وبلتون لتداول الأوراق المالية، وفينكس جروب لتداول الأوراق المالية.



وتصدرت مباشر الشركات بحصة سوقية 9.28%، وقيم تداولات 7.781 مليون جنيه، تلاها عربية أون لاين بقيمة تداولات 5.9 مليون جنيه، وحصة سوقية 7.09%.



وجاءت بلتون بقيم تداولات 4.016 مليون جنيه، وحصة سوقية 4.79%، ثم فينكس جروب بحصة سوقية 4.71%، وقيم تداولات 3.950 مليون جنيه.



يشار إلى أن مباشر كانت شهر ديسمبر الماضي في صدارة شركات السمسرة ببورصة النيل، بحصة سوقية 9.25%، وقيم تعاملات 12.2 مليون جنيه، بينما كانت العربية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 6%، بقيم تعاملات 7.4 مليون جنيه.