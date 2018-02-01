جهاز المشروعات: حريصون على تقييم مردود أنشطتنا على المواطنين

نيفين جامع 5

أحمد الدسوقى



أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على قياس مردود أنشطته التنموية على المواطنين وإشراكهم في متابعة تنفيذ مشروعاته وتقييم تنفيذها للتأكد من تحقيق أهدافها ونتائجها ومردودها الاجتماعي والاقتصادي.



وأشارت إلى اهتمام الجهاز بالاستجابة لمقترحات التطوير وتحسين الأداء المقدمة من المواطنين ومن مختلف قطاعات المجتمع المدني للوصول إلى أفضل النتائج.



جاء ذلك على هامش فاعليات المؤتمر الختامي لمشروع "دمج المساءلة الاجتماعية بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة" والذي قام بتنفيذه الجهاز بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر وقد تم تنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز قيمة أنشطة البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة عن طريق طرح وتنفيذ نموذج لإشراك المجتمع والمواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية والأهلية.



المعروف أن " كير " هي هيئة دولية غير هادفة للربح بدأت العمل في مصر منذ عام 1954 وتعمل على تحسين أوضاع الفقراء والمهمشين من خلال تنفيذ ومتابعة مشروعات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بهدف تحسين المستوى المعيشي وتلبية احتياجات هذه الفئات.



وصرحت جامع بأن هذا المشروع تم تمويله من مؤسسة فورد الدولية والسفارة البريطانية ويعتبر من أوائل تطبيقات المساءلة الاجتماعية في مصر والعالم العربي.



وقالت: تم تنفيذه في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تبنته الحكومة المصرية لمواجهة زيادة معدلات البطالة والفقر الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي باستخدام آليات ومنهجيات المشروعات العامة كثيفة العمالة.



وأضافت: "قام بتنفيذه الجهاز في 18 محافظة بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبتمويل من البنك الدولي قدره 200 مليون دولار أمريكي مما وفر 14.5 مليون يومية عمل للشباب في الفئة العمرية من 18-29 من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وذلك في مجالات حماية جوانب نهر النيل، ازالة الحشائش من الترع الصغيرة، رصف الطرق، ترميم وصيانة المدارس ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية، بالإضافة الى مبادرات العناية بصحة الام والطفل وحملات النظافة والتحسين البيئي وتجميل مداخل القرى وتطوير الحضانات ومبادرات محو الأمية."



وأوضحت أن هيئة كير قد قامت بتنفيذ مشروع دمج المساءلة الاجتماعية بثلاثة محافظات استفادت من المشروعات التنموية التي تضمنها برنامج التشغيل كثيف العمالة وهي محافظة بني سويف – محافظة الشرقية – محافظة اسيوط.



وفى ختام كلمتها أكدت نيفين جامع ان هذا المشروع قد أدى إلى زيادة فهم وتقبل مفهوم المساءلة الاجتماعية كمنهج لتحسين الأداء الحكومي ولتعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانيات المجتمعات المحلية وبناء جسور الثقة بين كل الأطراف لأجل متابعة وتحسين جودة تنفيذ المشروعات. مع تطبيق مفهوم الشفافية وإتاحة المعلومات للعامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما قدم هذا المشروع نموذج متكامل من المجتمع المصري من الممكن تطبيقه واستخدامه بشكل واسع في مختلف القطاعات والمجالات التنموية لقياس رضا المواطن عما يقدمه القطاع الأهلي والدولة من خدمات ومشروعات تنموية.