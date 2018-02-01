3.8 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال يناير

- استحوذوا على 20.5% من تعاملات السوق



مصطفى طلعت



سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية، صافي شراء قدره 3.8 مليار جنيه، خلال شهر يناير الماضي، حسبما كشف تقرير صادر عن إدارة البورصة.



وذكر التقرير -الذي حصلت "المال" على نسخة منه- أن المصريون استحوذوا على 69.9% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 20.5%، والعرب على 9.52%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي سجل هبوطًا طفيفًا قدره 0.15% خلال تعاملات الشهر المذكور، ليصل إلى مستوى 15042 نقطة، بينما على جانب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجل ارتفاعاً بـ4.26% عند 863 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بـ 3.5% ليصل إلى 2042 نقطة.