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بورصة وشركات
3.8 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال يناير
الخميس 01 فبراير 2018 02:20 م
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- استحوذوا على 20.5% من تعاملات السوق
مصطفى طلعت
سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية، صافي شراء قدره 3.8 مليار جنيه، خلال شهر يناير الماضي، حسبما كشف تقرير صادر عن إدارة البورصة.
وذكر التقرير -الذي حصلت "المال" على نسخة منه- أن المصريون استحوذوا على 69.9% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 20.5%، والعرب على 9.52%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي سجل هبوطًا طفيفًا قدره 0.15% خلال تعاملات الشهر المذكور، ليصل إلى مستوى 15042 نقطة، بينما على جانب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد سجل ارتفاعاً بـ4.26% عند 863 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بـ 3.5% ليصل إلى 2042 نقطة.
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