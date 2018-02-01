الإسلامية لتمويل التجارة: منحنا مصر تمويلًا بقيمة 11.5 مليار دولار

دولار الجمارك

خالد بدر الدين



أعلن هانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم الخميس، عن فتح مؤسسته اعتمادات بقيمة 400 مليون دولار لمصر لشراء مواد بترولية، ما يمثل الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل بـ 3 مليارات دولار جرى توقيعها عام 2015، ليصل إجمالى التمويل المقدم لمصر إلى 11.5 مليار دولار، بعدما قدمت 8.5 مليار دولار منذ تأسيسها.



وتوقع رئيس المؤسسة الإسلامية -الذي بدأ حياته المهنية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1987- ارتفاع محفظة المؤسسة لتمويل التجارة بين 5 مليارات و5.5 مليار دولار في 2018 من 4.9 مليار في 2017.



وأضاف سنبل، في مقابلة مع وكالة "رويترز""، في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بالقاهرة: "وقعنا اتفاقية إطارية هذا الأسبوع بقيمة 400 مليون دولار مع مصر لتمويل شراء مواد بترولية، كانت هذه هي الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل عام 2015 بقيمة 3 مليارات دولار".



تأتي مقابلة "رويترز"، مع سنبل عقب توقيع المؤسسة اتفاقية جديدة مع مصر يوم الثلاثاء، بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات لدعم توفير سلع أساسية.



وتوقع سنبل بدء تنفيذ الاتفاقية الجديدة مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين الربع الأول والثاني من هذا العام، وإتاحة الاعتمادات المالية الجديدة لمصر وفقا لاحتياجاتها من السلع.



وتأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2008، وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة 3 مليارات دولار والمدفوع مليار دولار.



كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، الصادر في سبتمبر الماضي، كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.