أوبر تطلق برنامج مشوار أمان لتدريب الشباب

أوبر

محمود جمال



أطلقت شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اليوم الخميس، برنامجا لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل علي منصة الشركة، تحت اسم "مشوار أمان".



وقال كريم شاور، مدير البرنامج، إن مشوار أمان يستهدف تدريب ٥٠٠ شاب حاصل علي مؤهل عالٍ، للعمل علي منصة أوبر في القاهرة الكبري والإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة "اتجاه" و"ساويرس للتنمية الاجتماعية".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل المشروع.



وأوضح أن مدة البرنامج تصل إلي ٢٤ شهرا، وأنه يخاطب الشباب ذوي الفئات العمرية من ٢١ إلي ٣٥ سنة، مبينا أن مدة تدريب الشباب علي قواعد الإتيكيت وقواعد المرور ومبادئ اللغة الإنجليزية تصل إلي ٦ أيام.



وحدد شروط الالتحاق بالبرنامج في ملء استمارة إلكترونية أونلاين وإجراء مقابلات شخصية والالتزام بحضور تدريبات وتوافر مؤهل علمي وصحيفة حالة جنائية، بالإضافة إلي تقديم صورة بطاقة شخصية ورخصة قيادة سارية وتحليل مخدرات.



وأضاف أن الأولوية في البرنامج ستكون لغير مالكي السيارات الملاكي، وسيمنح الكابتن الذي سيجري ١٠٠٠ رحلة حق الحصول علي قرض ميسر من شركه valu بمقدم ١٥٪، وبفائدة سنوية ٥%.