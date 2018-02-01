EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
التعليم تحيل مدرسًا للنيابة الإدارية بتهمة التحرش
الخميس 01 فبراير 2018 01:26 م
وزارة التربية والتعليم المصرية
أخر الأخبار
وزارة التربية والتعليم المصرية
المال - خاص
صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، قرر إيقاف مدرس بمدرسة الجيزة الزراعية عن العمل، وإبعاده عن الإدارة التعليمية، وإيقافه عن ممارسة مهنة التدريس لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيقات الخاصة باتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات، وتحويل الملف للنيابة الإدارية في ضوء الجزاء الموقع عليه من الشئون القانونية بإدارة العمرانية التعليمية.
يأتى ذلك فى ضوء حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على فرض الانضباط، وإرساء القواعد الأخلاقية فى العملية التعليمية كونها وزارة تربية قبل أن تكون تعليم.
وزارة التربية والتعليم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا