التعليم تحيل مدرسًا للنيابة الإدارية بتهمة التحرش

وزارة التربية والتعليم المصرية

المال - خاص



صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، قرر إيقاف مدرس بمدرسة الجيزة الزراعية عن العمل، وإبعاده عن الإدارة التعليمية، وإيقافه عن ممارسة مهنة التدريس لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيقات الخاصة باتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات، وتحويل الملف للنيابة الإدارية في ضوء الجزاء الموقع عليه من الشئون القانونية بإدارة العمرانية التعليمية.



يأتى ذلك فى ضوء حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على فرض الانضباط، وإرساء القواعد الأخلاقية فى العملية التعليمية كونها وزارة تربية قبل أن تكون تعليم.