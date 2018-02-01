قنديل يعتذر عن رئاسة بنك مصر ـ إيران

مصر إيران

أحمد الدسوقى



علمت «المال»، من مصادر مطلعة، أن طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس سابقا، اعتذر عن رئاسة مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران للتنمية، بعد أن اختارته شركة مصر للتأمين إحدى المساهمين بالبنك.



وشغل طارق قنديل رئاسة بنك قناة السويس لأكثر من 7 سنوات قبل أن يرحل منذ شهور قليلة ويحل محله حسين الرفاعى.



وقالت المصادر إن «قنديل» اعتذر عن رئاسة البنك خلفا لإسماعيل حسن، الرئيس السابق، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، لأسباب خاصة.



وحاولت «المال» التواصل أكثر من مرة مع طارق قنديل؛ للتعليق على الخبر عبر التليفون والرسائل النصية أو معرفة أسباب الاعتذار إلا أنه رفض التعليق.



وأشارت المصادر إلى أن أبرز المرشحين لرئاسة البنك فى الوقت الراهن هو الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال السابق، لافتة إلى أن الجمعية العمومية التى كان من المقرر عقدها من أيام قليلة تم تأجيلها لمطلع الشهر المقبل.



يتوزع هيكل ملكية بنك إيران بواقع %29.93 لبنك الاستثمار القومى، و%16.06 مصر للتأمين، و%13.87 شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو %40.14 للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية.



وكان إسماعيل حسن قد قرر مغادرة القطاع المصرفى عقب فترة عمل طويلة تصل

لنحو 60 عاما، قاد خلالها مجموعة من البنوك المحلية على رأسها بنكا الإسكندرية ومصر أمريكا، الذى استحوذ عليه فيما بعد البنك العربى الإفريقى الدولى، ثم انتقل إلى رئاسة مصر إيران بعد رحيله عن البنك المركزى.



ويضم تشكيل مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران الحالى كلا من: عمرو طنطاوى عضوا منتدبا ممثلا لشركة مصر للتأمين، ممتاز السعيد، وأكثم فتح الله رحاب، وأحمد الصياد أعضاء ممثلين عن بنك الاستثمار القومى، وعلاء الدين حسن على ممثلاً عن مصر لتأمينات الحياة، ومحمد على موسوى، وعبد الناصر همتى، وفرهاد زركرى، ومير سعيد لاريجانى ممثلين عن الشريك الإيرانى.