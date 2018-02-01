إنشاء 3 مجمعات بمدن السادات وبدر وبورسعيد.. مارس المقبل

3 مجمعات بمدن السادات

محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء أول ثلاث مجمعات، خلال شهر مارس المقبل، في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بمدن السادات وبدر وبورسعيد، التي تضم 500 مصنع، ومن المقرر تسليم الوحدات إلى صغار المستثمرين خلال ذات الشهر.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التى قام بها الوزير بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، ورافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشملت زيارة مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة الرسوة، إلى جانب تفقد عدد من المصانع العاملة بالمنطقة ومصانع جار إنشائها.



وقال إن مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، يضم 118 مصنعًا، بمساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع، وستتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 متر مربع.



وأوضح قابيل أن هذا المجمع يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا، حتى عام 2020، بهدف توفير فرص عمل أمام الشباب، وهو الهدف الذى يلقى دعماً كاملاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستهدف هذا التوجه توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.



وأشار الوزير إلى أن الصناعة المصرية تمثل ركيزة أساسية من ركائز التوازن الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية تستهدف تطبيق حزمة إصلاحات وإجراءات جديدة من شأنها الارتقاء بمنظومة الصناعة الوطنية لمستويات غير مسبوقة، بما يسهم في زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، ومساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي وزيادة جودة وتنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.



وتفقد الوزير خلال جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب "الرسوة"، مصنع كابسي للدهانات، وتبلغ استثماراته مليار جنيه ومبيعاته 2.6 مليار جنيه سنوياً، ويصدر مليار جنيه ويوفر 1600 فرصة عمل مباشرة.



ويستهدف المصنع إجراء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، تشمل انشاء مصنع لإنتاج مادة "الرزين" وهى مادة تستخدم فى صناعة البويات والاتوبيسات والبانيوهات والأحواض وسيارات النقل، وذلك بهدف تغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي من هذه الخامة التى يتم استيرادها حالياً، ويبلغ رأسمال التوسعات الجديدة 10 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن من خامة الرزين سنوياً.



كما سيقوم المصنع بانشاء مركز تدريب بمدينة العبور على مساحة 3 آلاف متر، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه متخصص فى تدريب العاملين في مجال دهانات السيارات والموبيليا على أحدث الأنظمة الجديدة الصديقة للبيئة، التي تعتمد على البويات ذات الأساس المائي والأشعة فوق البنفسيجية وينفذ المركز 6000 يوم تدريبى فى العام.



وأوضح قابيل أن مشروعات الإسكان القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية تفتح فرصاً كبيرة وآفاقاً واعدة أمام قطاع الدهانات في مصر، خاصة في ظل التوجه العام للدولة بتفضيل المنتج المحلي، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتشغيل المصانع العاملة بالسوق المصرية بكامل طاقاتها.



كما تفقد الوزير مصنع أكاي للملابس الجاهزة، والذي تبلغ استثماراته 15 مليون دولار، وتبلغ صادراته 20 مليون دولار، ويوفر 800 فرصة عمل حيث يقوم المصنع بتصدير 100% من إنتاجه للأسواق الخارجية، ويعمل في مجال تصنيع الملابس الجينز وينتج 600 ألف قطعة سنويًا، ويستهدف إنشاء مصنع جديد كتوسعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.



وقال قابيل إن الوزارة تستهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر، وتعزيز قدراته منذ زراعة القطن وحتى الوصول للمنتج النهائي، مشيرًا إلى أن الارتقاء بهذه الصناعة الهامة يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وتعزيز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.



كما تفقد وزير التجارة والصناعة مشروعين تحت الإنشاء، الأول لإنتاج واستخلاص وتعبئة زيوت الطعام برأسمال يبلغ 500 مليون جنيه، ويقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويوفر 500 فرصة عمل، والانتهاء من 75% من المشروع، ويضم 3 مراحل إنتاج، الأولى تتضمن مرحلة التكرير والتعبئة بطاقة 200 طن يوميًا، والثانية مرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة 1000 طن يوميًا، والثالثة مرحلة علف الأسماك بطاقة 10 أطنان في الساعة.



والمشروع الثاني لإنتاج الإطارات بإجمالي استثمارات 320 مليون يورو، ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، وسيبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل، ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، وانتهاء 80% من المشروع.