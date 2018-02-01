الأهلى يجمد خطة تمويل السيارات المستعملة

صندوق البنك الأهلى

❏ استهداف زيادة محفظة التجزئة إلى 47 مليار جنيه بنهاية يونيو



سهير محمد وأحمد عوض



جمد البنك الأهلى خطة اختراقه نشاط تمويل السيارات المستعملة من استراتيجيته التوسعية للفترة المقبلة.



قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك، إن البنك قرر تجميد نشاط تمويل السيارات المستعملة؛ بسبب ارتفاع وزن مخاطره، مضيفا أن إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت 45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.



وأكد سوس فى تصريح لـ«المال»، أن محفظة التجزئة بالبنك تشمل قطاعات هي: «التمويل العقارى والقروض الشخصية وقروض السيارات وتمويلات الأفراد»، موضحا أن حجم الطلب على قروض السيارات شهد تراجعا خلال الآونة الماضية؛ نتيجة زيادة اﻷسعار وانخفاض مبيعات السوبمختلف أنظمة الدفع سواء الكاش والتقسيط.



وأضاف رئيس قطاع مخاطر ائتمان التجزئة بالبنك الأهلى فى تصريحات سابقة، أن حجم محفظة السيارات بالبنك منذ بداية 2017 وحتى نوفمبر الماضى تقدر بـ2.2 مليار جنيه، موضحا أنها شهدت نموًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لكن معدل النمو يعتبر أقل من السنوات السابقة بفعل تراجع مبيعات السيارات.



وتوقع علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك، وصول محفظة التجزئة لمستوى 47 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.



وأشار فاروق إلى التركيز على التوسع فى قطاع التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى، لافتا إلى أن البنك يخطط للوصول بمحفظة التمويل العقارى إلى 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2018، فى حين سجل إجمالى التمويلات حتى نوفمبر الماضى 2.2 مليار جنيه.



وأكد أن البنك يستعد لطرح منتجات جديدة للتجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، رفض الكشف عنها، ويسعى الحصول على موافقات مجلس الإدارة بشأنها، موضحا أن البنك مستمر فى التوسع فى تمويلات الأفراد والتجزئة المصرفية، خاصة على مستوى المنتجات والخدمات الإلكترونية لسرعة وسهولة وصول الخدمة للعميل، كما يعمل حاليا على تطوير الخدمات البنكية عبر الإنترنت وتطبيقات الموبايل.



وأوضح أنه تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 3800 ماكينة ونقاط البيع إلى 14 ألف نقطة.