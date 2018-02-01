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تذكار جيتى 9
الخميس 01 فبراير 2018 01:09 م
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عبقرية جيتى
ظنى أن عبقرية جيتى، هى سبب كتابة الأستاذ العقاد لهذة الرسالة كما يفضل أن يسميها تعبيرًا عن حجم الكتاب.
وعبقرية جيتى تتجاوز الشكل إلى الأعماق، ويشير الأستاذ العقاد فى بداية استشهاده على هذه العبقرية، إلى أن من العباقرة من تعرف مداه بكتاب واحد أو قصيدة واحدة، ومن هؤلاء من يعطيك جزءًا من عبقريته فى كل جزء من كتاباته، فبعضها لا يدل على مداها كلها، وتكرار القراءة فيها ينتهى بك كل يوم إلى جديد، ومن ثم فلا غنى لك عن التجربة بعد التجربة لسبر غورها والإحاطة بمداها، والحكم عليها فى جميع أحوالها.
وجيتى فى نظر الأستاذ العقاد، من هؤلاء العباقرة الذين لا ينبئ قليلهم عن كثيرهم، لأنه لم يجمع نفسه فى قطعة واحدة ولا فى موضوع واحد، فهو كثير الجوانب كثير التجزئة.. الموضوع الواحد عنده لا يدل على كل موضوعاته، والجزء الصغير لا يدل على جملة الموضوع، فكل فكرة له هى أصغر من الرجل فى جميع أفكاره، كما أن اليوم الواحد فى غمار أيامه هو أصغر لا محالة من سنى عمره الثمانين.
وتلك فما يرى الأستاذ العقاد إحدى الصعوبات التى تعترض التعريف بهذا العبقرى الكبير.
وثمة صعوبة أخرى، هى بساطته وقلّة احتياله فى تعبيره، ومجافاته للتزويق والتفخيم فى سياقه، فلا اصطناع ولا زخرفة، وإنما هى أفكار يلقيها إليك هينة كما جاءته هينة، وإنما هو المارد الجبار الذى يحمل الصخرة كما يحمل الحصاة.
بل قد يخيل إليك أحيانًا من قلّة النَّصب فى حركته، أنه يمشى إلى غير غرض كما يمشى المتريّض فى ساعة فراغه.
ومع ذلك فكلمة واحدة من جيتى، تنبئك بأنه قد وصل إلى مدى لا يبلغه الكثيرون.
وعلى ذلك فمن يشاء أن يستدل على عبقريته من كلامه، عليه أن يتريث كثيرًا ولا يقنع يالنموذج اليسير.. فكل فكرة أصغر من المفكر، وكل ثمرة وراءها شجرة كبيرة، ووراء الشجرة حديقة أكبر.
● ● ●
نحن إذن حيال حديقة عامرة لا شجرة واحدة، ونحن حيال شاعر حكيم ومصور عارف بالموسيقى، ووزير وباحث فى النبات وفى التشريح وفى طبقات الأرض والنور.
ففى كل علم من هذه العلوم كان لبحث جيتى ورأيه قيمة.. فهو الذى اهتدى فى النبات إلى نظرية «التحور»، ورد أجزاء الشجرة المختلفة إلى جزءين فى أساس التكوين، وراقب النمو المطرد والنمو المعكوس وغيرهما من ضروب الطوارئ التى تطرأ على حياة النبات.
وفى التشريح، اهتدى إلى العظمة الوسطى فى الفك الأعلى التى تنبت فيها القواطع.
أما فى طبقات الأرض فقد كان له رأى محترم فى تركيب الحجارة المحببة والمعادن، وكان مصرًّا على مناقضة نيوتن فى تعليل الألوان، ويأبى كل الإباء أن يرتاب فى بساطة النور أو يقبل التعليل القائل بأنه يتركب من عدة ألوان تنضح حين تمريره فى جسم زجاجى.. وإنما النور عنده، مزيج من النور والظلام، وتبعًا لقسط هذا وذاك تتحدد الألوان وتتوالد.
وقد أعرض علماء الطبيعة فيما يتحدث الأستاذ العقاد عن هذا الرأى، ولم يأخذ به إلاَّ نفر من غير الأخصائيين،إلاَّ أنه رأى لا يستحق الازدراء!
وقد عرف له فضله علماء عصره وما بعد عصره فيما عدا هذا فقال كاروس : « إننا إذا رجعنا إلى أقصى ما نستطيع فى تاريخ الجهود التى قام بها الباحثون لإدراك فلسفة ما لتركيب الدماغ وجدنا أن الفكرة الأولى عن تحور أشكال العظم وردها جميعًا إلى شكل واحد، إنما هى فكرة يرجع فضلها إلى جيتى ».
وقال سانت هلير : « لعله لم يصدر من عشر سنوات كتاب واحد فى علم وصف الأعضاء أو علم النبات خلوٌ من وسم هذا الكاتب المشهور ».
وقال هلهموتز : « إن جهود علماء النبات وعلماء الحيوان لم تزد على أن تجمع المواد والمشاهدات حتى تعلموا كيف يرتبونها على أنماط يتبين منها التسلسل ووحدة النسق. وهنا وجد عقل شاعرنا الكبير (جيتى) مجالاً يوائمه وكان الوقت مؤاتيًا له والمواد المجتمعة فى علم النبات وعلم التحليل المقارن كافية للاستعراض الواضح، فأدخل فى العلم فكرتين هاديتين تحفلان بالثمار حيث كان معاصروه يهيمون على غير هدى أو يقنعون بتسجيل الوقائع اليابسة».
● ● ●
ولو قصرنا النظر على كتبه فى الأدب لاتسع أمام أعيننا أفق يترامى فى كل جانب. فما من خاطرة جالت فى عقل إنسان إلاَّ وكان لها مجال فى عقله.
على أن غاية الأستاذ العقاد هنا هى الإقرار بجوانبه المتعددة فى نصابها ولا يرسل القول فيها على إطلاقه. فهناك أشياء لابد من العلم بها لنعرف التفاوت بين عبقرية جيتى وبين العبقريات التى اتصفت بتعدد الجوانب وسعة النطاق من ذلك خصلة تبحر الألمان فى العلوم، ومعرفة أن القرن الثامن عشر الذى نشأ فيه جيتى لم يكن عصر إخصاء وتشعب بل كان عصر إحاطة وإجمال، وأن أكثر الفنون التى عالجها كانت مفروضة فى عمله الوزارى ولم يكن يشغله عنها شاغل، وأن طبيعة التفكير التى واجه بها تلك الآفاق الواسعة هى طبيعة واحدة على تعدد الموضوعات. وسبيلنا إلى فهم هذه العبقرية أن نقارن بينها وبين عبقرية أخرى متعددة الجوانب واسعة الآفاق فى أيامه، ويعنى الأستاذ العقاد بذلك عبقرية « ليوناردو دافنشى » المصور الموسيقى المهندس الفيلسوف الدارس للأحياء وظواهر الطبيعة فى كل شىء. فطبيعة عبقرية دافنشى جمعت الفنان المأخوذ بجمال الظواهر وتعبيراتها إلى طبيعة العالم المدرب على التجربة وربط الأسباب إلى طبيعة الرياضى القادر على الفروض والتقديرات.
أما جيتى فقد كان نقيًّا فى أدبه نقيًّا فى علمه نقيًّا فى فروضه، ومحرومًا من ملكة الفرض الرياضى لأنه يناقض عبقريته المطبوعة على فهم ما بين يديه وترك البعيد حتى يجىء إليه.
رجائى عطية
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