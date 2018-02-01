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بنـــوك
10 بنوك تطرح برامج Cash Back
الخميس 01 فبراير 2018 01:05 م
بطاقات الائتمان
أخر الأخبار
بطاقات الائتمان
هبة حامد
تتنافس 10 بنوك على تحفيز عملائها لاستخدام البطاقات الإلكترونية فى عمليات الشراء اليومية، عن طريق طرح برامج النقاط التى تختلف من بنك لآخر، أو عن طريق عروض الـ«كاش باك» التى تتيح استردادا نقديا على البطاقة عند تسجيل معدلات شراء محددة.
وضمت قائمة البنوك التى رصدتها «المال»، كريدى أجريكول، سيتى بنك، الإمارات دبى الوطنى، أبو ظبى الإسلامى، العربى الإفريقى، الكويت الوطنى، العربى المشرق، التجارى وفا، البنك التجارى الدولى.
واستخدمت 5 بنوك نظام برامج النقاط على الكروت وهى بنوك: العربى، والكويت الوطنى، والإمارات دبى الوطنى، وسيتى بنك، والتجارى الدولى، فيما احتسبت 5 بنوك أخرى نظام الكاش باك بنسبة مئوية محددة على حجم المشتريات.
وسجل بنكا «العربى الإفريقي» و«التجارى وفا»، أعلى نسبة للاسترداد النقدى بلغت %5، كما قدم بنك المشرق نسبة خصم عند الشراء من المطاعم المتعاقد معها البنك تصل إلى %5، فيما تقارب عدد النقاط المحسوبة على كل جنيه فى أغلب البنوك المقدمة للخدمة.
وسجل أعداد البطاقات الإلكترونية الصادرة عن البنوك المحلية بنهاية يونيو الماضى 33.5 مليون بطاقة موزعة بواقع 17.7 مليون بطاقة خصم مباشر و10 ملايين بطاقة مدفوعة مقدما و5.9 مليون بطاقة ائتمان، تبعا لآخر إحصائيات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
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