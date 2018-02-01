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رياضة
بالصور.. الأهلي يحيي ذكرى أحداث بورسعيد
الخميس 01 فبراير 2018 12:52 م
الخطيب يحيي ذكرى شهداء بورسعيد
أخر الأخبار
الخطيب يحيي ذكرى شهداء بورسعيد
علي المصري
حرص النادي الأهلي على إحياء ذكرى 72 من خيرة شباب أبناء جماهيره، الذين راح ضحيتهم منذ 6 سنوات، عقب مباراة المصري في ستاد بورسعيد، صباح اليوم، وقام وفد من مسئولي النادي ولاعبيه في كل اللعبات الرياضية.
وتقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، برفقة مجموعة من أعضاء المجلس، وقائدي اﻷلعاب الجماعية في النادي، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي، بمقر الجزيرة وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.
وجاءت كلمات مسئولي الأهلي في البيان الصادر لتعبر عن التقدير الكامل لشباب الأهلي كالتالي :"في القلب. لن ننساكم. ومن أجلكم نستمر. وتبقى ذكراكم العطرة الدافع الأكبر لنا لبذل الجهد والعطاء لتطوير نادينا والحفاظ على مسيرته، ليبقى هذا الصرح العظيم في المكانة التي يستحقها. أنتم في القلب دائمًا".
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