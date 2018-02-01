3.3 مليار دولار لإنشاء ديزني لاند باستثمارات أمريكية سعودية

سحر نصر في البرلمان

المال - خاص



شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، توقيع 3 عقود استثمارية بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، وليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثمار أمريكي سعودي مشترك لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين على غرار "ديزني لاند"، بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار على مساحة 5080 فدان.



ووقع "أبو زيد" مع على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقارى والسياحى، كل من عقد لإقامة مشروع استثمار سياحى فندقى بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح، على مساحة 172 فدانًا، بتكلفة استثمارية بقيمة 1,2 مليار جنيه، وعقد ثانى لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15 عامًا، بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح.



وأكدت الوزيرة، أن مشروع إقامة مدينة ترفيهية متكاملة يعد أكبر مشروع استثماري أجنبى بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، موضحة أنها حريصة على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.



وأوضحت أن الوزارة تدعم المستثمر المصرى وتحتفل بوجود استثمارات امريكية - سعودية وإماراتية جديدة فى مصر، والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودعم المواطنين.



وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك سريعًا مع محافظة مطروح لتشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مشروعات جديدة، ضمن مشروع غرب مصر موضع التنفيذ تنفيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المشروع سيكون مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.



وقدم اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، التهنئة للوزيرة ومحافظ مطروح، على الإنجازات المتتالية فى المحافظة بضخ استثمارات جديدة باستمرار، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الدكتورة سحر نصر تعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار سواء المصريين أو الاجانب.



ورحب وزير التنمية المحلية، بوجود استثمارات أمريكية وسعودية وإماراتية فى مطروح، مشيرًا إلى أن مطروح علي رأس المحافظات التى بها طاقة استثمارية وستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية التي توفر فرص عمل، وسيتم تنمية وضخ استثمارات فى الصعيد، موضحًا أن السوق المصرية واعد فلا يوجد أى سوق به 100 مليون مواطن.



وأوضح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن مطروح أصبحت بحق قاطرة التنمية والأكثر جذباً للاستثمار وللمستثمرين بمصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أقل من ثلاث سنوات بتغيير مطروح واحداث التنمية الحقيقية مع توافد العديد من الشركات والجهات الاستثمارية المصرية والعالمية لتعلن مطروح دخولها عصر المشروعات القومية العملاقة ووضعها فى مكانتها التى تستحقها على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.



وأضاف أن توقيع العقود الاستثمارية، لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة لشركة "انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية" باستثمار أمريكى سعودى مشترك بمنطقة سيدى حنيش بمركز مرسى مطروح على مساحة 5080 فدانًا، وبتكلفة استثمارية 3,3 مليار دولار، كأكبر مشروع استثمارى تشهده مطروح بإقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار "ديزني لاند" العالمية، والتى تشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة العاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، مشيرًا إلى أن هذا كافة إجراءات المشروع وفق توجيهات الرئيس، مقدمًا شكره للوزيرة لأنها ساهمت فى إعطاء منحة بـ60 مليون يورو لدعم المحافظة فى مواجهة السيول.



وذكر أن المشروع الثانى لإقامة استثمار سياحى فندقى لشركة العروبة للاستثمار العقارى والسياحى بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدانًا، وبتكلفة 1,2 مليار جنيه، والتي تشمل إقامة مجموعة من الفنادق السياحية والمولات التجارية والشقق والفيلات السياحية، والمشروع الثالث مع نفس الشركة لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15 عامًا بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ويعد هذا المصنع أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14 عامًا.



وأشار إلى أن هذه المشروعات تؤكد أن حلم أهالي مطروح أصبح واقعاً قريباً لتصبح مطروح مقصدًا سياحياً طوال العام وليس أشهر الصيف فقط، مع ما توفرة من آلاف فرص العمل الدائمة و المؤقتة خلال مراحل الإنشاء.



وقال: "نستطيع أن نعلن وبكل ثقة بعد الانتهاء من هذه المشروعات الكبرى أننا نجحنا في اقل من ثلاث سنوات فى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغير محافظة مطروح من كافة الوجوة سواء من خلال جذب وتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية أو من خلال حل مشكلات مزمنة عانت منها المحافظة لعقود طويلة مشكلة نقص مياه الشرب والغاز والنقل الجماعي، بالإضافة إلى استغلال الأصول الثابتة ودعم البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، مما يعود بذلك بالنفع على جميع مواطني المحافظة وزائريها".



وأشاد أبو زيد بتعاون ودعم الدكتورة سحر نصر، واللواء أبو بكر الجندى لدفع عجلة الاستثمار بمطروح وتواصلهما مع كبار المستثمرين للبدء الفعلي في اقامة عدد من المشروعات، موضحًا أن مطروح مازالت تمتلك فرص استثمار سياحية وعقارية يمكن إقامة عليها مشروعات كبرى تهدف للمساهمة في التنمية السياحية، وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



وأكدت ليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن استثمار الشركة في مصر يعد من أكبر استثمارات الشركة في العالم، مشيرة إلى أن مشروع المدينة الترفيهية فى مطروح، سيتم على عدة مراحل تستغرق ما بين 9 إلى 10 سنوات، ويتم الانتهاء من أول مرحلة خلال عامين، موضحة أن المشروع سيتضمن مدينة تعليمية، وسيوفر 40 ألف فرصة عمل.



وقدم على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، الشكر والتقدير للوزيرة ومحافظ مطروح على كافة الإجراءات لاقامة المشروع الاستثماري السياحي وتشغيل مصنع التمور.